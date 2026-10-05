Meteo Italia – anticiclone in cedimento e piogge in arrivo nel corso della settimana, vediamo allora l’evoluzione

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Europa e in Italia

Prima settimana di ottobre che inizia con un campo di alta pressione ancora presente tra Atlantico ed Europa ma indebolito. Troviamo infatti una goccia d’aria fresca in quota nei pressi della Penisola Iberica ed un’altra in transito dai settori centrali del continente verso l’Italia. Giornata odierna che vedrà condizioni meteo per lo più asciutte ma con nuvolosità in transito. Locali piogge possibili al mattino sul Triveneto, nel pomeriggio anche su zone interne del Centro e Sardegna.

Instabilità nella giornata di Martedì con fenomeni al Centro-Nord

Piccola goccia d’aria fresca in quota in transito sulla nostra Penisola e giornata di Martedì che vedrà condizioni meteo instabili. Al mattino fenomeni che interesseranno soprattutto Sardegna, Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio acquazzoni in sviluppo al Nord, soprattutto su Alpi e Appennino. In serata precipitazioni sparse al Nord-Ovest e piogge sparse in arrivo su Campania e Molise.

Da metà settimana possibile peggioramento più organizzato per la nostra Penisola

Nella seconda metà della settimana principali modelli che mostrano una circolazione depressionaria in transito sull’Europa con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sulla Danimarca. Correnti instabili che dovrebbero raggiungere anche l’Italia portando un peggioramento meteo a partire da Mercoledì al Nord. Tra Giovedì e Venerdì piogge e temporali che dovrebbero poi raggiungere il Centro-Sud accompagnati da un calo delle temperature.

Tendenza meteo: permane ipotesi aria fredda dai quadranti orientali dopo il weekend

Secondo weekend di ottobre che dovrebbe vedere un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola con correnti dai quadranti nord-occidentali. Con l’arrivo della prossima settimana però diversi modelli hanno ipotizzato negli ultimi giorni l’arrivo di aria piuttosto fredda dai quadranti orientali. Ovviamente la distanza temporale ci impone massima cautela ma una fase più fredda non è da escludersi al momento.

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