METEO ITALIA – Arriva il FREDDO ARTICO, le TEMPERATURE crolleranno di oltre 10°C, i dettagli

Si è concluso l’inverno astronomico e anche la seconda decade

La giornata di oggi ha sancito la fine dell’inverno astronomico grazie all’avvento dell’equinozio di primavera, avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna e non solo: con la giornata odierna termina anche la seconda decade, trascorsa prevalentemente all’insegna della stabilità grazie alla figura dell’Alta pressione dominante all’interno del bacino del Mediterraneo. Se non fosse stato per una blanda ondata di maltempo durata meno di 24 ore e che ha colpito solo poche regioni italiane nel passato weekend, avremmo riscontrato 10 giorni di stabilità no stop nel nostro Paese.

La primavera astronomica inizia incespicando

Tuttavia, malgrado l’avvento della primavera astronomica, essa è iniziata incespicando: l’Alta pressione infatti dopo aver dominato lo scenario del Mediterraneo in lungo e in largo nei 10 giorni precedenti, fatta eccezione per la perturbazione precedentemente menzionata, sta iniziando ad arretrare proprio in queste ore: ciò è evidente per un aumento notevole della copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali e sulla Toscana che è in grado di apportare anche qualche pioggia sulle aree del nord, seppur piuttosto localizzate e deboli.

Poi arriverà aria più fredda

L’arretramento di queste e delle prossime ore dell’Alta pressione è dovuta semplicemente all’avanzata di una saccatura di aria di origine artico continentale proveniente direttamente dalla Russia settentrionale che punta il continente europeo. Successivamente, nei prossimi giorni, tale saccatura punterà anche la nostra Penisola, travolgendo pienamente l’Italia e portando maltempo i cui effetti verranno maggiormente approfonditi all’interno di un apposito editoriale. Ora ci concentreremo sul calo delle temperature.