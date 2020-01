METEO ITALIA – CALDO ANOMALO e fuori stagione per la Candelora con qualche NEBBIA, a seguire novità FREDDE, i dettagli

Maltempo sulle Alpi nordoccidentali, in attenuazione in serata

Il maltempo ha interessato e sta interessando tutt’ora alcune zone del nord Italia, come Alpi e Prealpi nordoccidentali. A differenza dei settori tirrenici meridionali tuttavia, dove le condizioni meteo stanno già migliorando nel corso di queste ore, dopo l’instabilità riscontrata nella prima parte di giornata, su tali settori l’instabilità continuerà ad avere la meglio grazie al fenomeno dello stau, seppur è attesa un’attenuazione dei fenomeni durante la serata.

Giorni della merla miti con temperature oltre la media

Quest’anno neanche i classici giorni della merla, come abbiamo visto già oggi, rispetteranno la tradizione: essi sono infatti riconosciuti dalla credenza popolare come i giorni più freddi dell’anno. Proprio oggi, primo dei tre giorni della merla, è stata registrata una tra le giornate più miti dell’intera stagione invernale (e non che questa sia stata particolarmente fredda già di suo, ma ci torneremo fra poco). Le massime, soprattutto al centro-sud, hanno infatti superato diffusamente i +15°C, valori oltre la media anche di alcuni gradi.

Ondata di caldo fuori stagione dal prossimo weekend

Non che questi giorni, per l’appunto, siano così freddi, ma nel prossimo fine settimana è previsto l’innalzamento di un nuovo vasto e possente Anticiclone di matrice azzorriana, che si estenderà lungo tutto il Mediterraneo centro-occidentale, apportando condizioni meteo di generale stabilità, con temperature oltre la media pressoché ovunque. Lo zero termico previsto al sud supera i 3000 metri, dato tipicamente primaverile.