Meteo Italia: caldo in forte aumento sulla Penisola, attesi i primi picchi a +36°C – La situazione meteo attuale in Italia vede l’instaurarsi di un vasto promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana, che andrà ad estendersi su praticamente tutto il continente europeo favorendo condizioni di clima generalmente stabile e a tratti molto caldo su diverse regioni del nostro Paese. Già nella giornata odierna, domenica 29 luglio 2018 e in quella di domani, lunedì 30 luglio 2018, la colonnina di mercurio si spingerà molto in alto, fino a superare i +37°C sulle regioni di Sardegna, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Qualche residua formazione temporalesca andrà ad interessare ancora una volta i settori alpini, come sovente capita in contesti climatici simili, dalle ore pomeridiane fino alle tarde ore serali. Altrove sarà tuttavia possibile godersi a pieno ritmo il cuore dell’Estate 2018 con tanto sole sui settori costieri.