METEO ITALIA – CALDO RECORD imminente con punte fino a +40°C, ecco quando e dove

Maltempo al nord quest’oggi

Nel corso della giornata odierna una vasta area depressionaria ha insistito e sta tutt’ora insistendo sui settori più occidentali del Mediterraneo e dell’Europa. Ciò ha aperto anche un corridoio di aria instabile di origine atlantica che sta interessando tutt’ora le regioni settentrionali, attraverso l’arrivo delle piogge anche a carattere diffuso e perlopiù di moderata intensità, con accumuli generalmente deboli e puntualmente moderati. Tuttavia tale situazione non si riscontra minimamente nel resto d’Italia, dove anzi, le condizioni meteo oltre ad essere stabili, come vedremo, le temperature sono molto elevate.

Caldo record a Palermo, oltre +39°C

Come accennato in precedenza, troviamo una certa varietà di condizioni atmosferiche sulla nostra Penisola. Mentre al nord vige il maltempo anche diffuso, al centro-sud la situazione si mostra differente, con condizioni meteo di generale stabilità. Non solo: più si va verso meridione, più le temperature massime salgono. In particolare le temperature più elevate oggi si ritrovano in Sicilia, ancor più nello specifico a Palermo, dove molti quartieri hanno già battuto diversi record, con l’Osservatorio Astronomico che ha registrato quest’oggi +39,3°C di massima, battendo il precedente record risalente al 1945 che segnava +38,6°C.

Non è finita qui, domani la giornata più calda

Non è però mica finita qui: nella giornata di domani giovedì 14 maggio non troveremo grosse variazioni sul fronte sinottico, tuttavia una depressione che sarà presente sul Mediterraneo occidentale si approfondirà in maniera tale da trasportare ancor più caldo sulle regioni meridionali della nostra Penisola, che già quest’oggi ha presentato valori termici di tutto rispetto che sarebbero sopra la media del periodo anche in pieno luglio o agosto. Alcune zone di Palermo potrebbero infatti raggiungere domani la bellezza di +40°C, ritoccando a distanza di appena 24 ore il record odierno, stando ai principali centri di calcolo.