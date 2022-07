METEO ITALIA – Clima ancora mite tra WEEKEND ed inizio settimana, a seguire intensa ondata di CALDO AFRICANO

Dopo le piogge e i temporali torna il bel tempo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Tra le giornate di giovedì e venerdì una saccatura depressionaria in discesa dal Mare del Nord si è estesa tra Balcani e Mediterraneo centrale. Un fronte freddo ha cosi sferzato l’Italia portando maltempo organizzato con piogge, temporali ed anche locali grandinate prima al Centro-Nord e nella giornata di ieri al Sud e sul medio versante adriatico. Inoltre, l’aria più fresca al seguito del fronte ha portato anche un generale calo delle temperature, rendendo il clima abbastanza gradevole. Ora la saccatura nord atlantica si sta allontanando verso est e le condizioni meteo in Italia sono in fase di miglioramento.

Oggi migliora anche al Sud

Come abbiamo appena visto, la saccatura depressionaria si sta spostando verso levante e già entro la mattinata odierna la goccia fredda avrà raggiunto il Mar Egeo, allontanandosi cosi dalla Penisola Italiana. Le condizioni meteo iniziano quindi a migliorare anche al Sud, dove avremo ancora qualche possibile fenomeno residuo, specie tra Abruzzo, Molise e Puglia, comunque in esaurimento entro la mattinata. Giornata di sabato quindi stabile e soleggiata su gran parte dell’Italia, anche se non mancheranno dei fenomeni pomeridiani sui rilievi, specie su quelli delle Alpi occidentali. Caldo abbastanza contenuto, con massime che riusciranno a raggiungere al più i 32°C-33°C solo sulla Pianura Padana occidentale, zone interne della Sardegna e pianure interne tra Lazio, Toscana e Umbria, altrove si manterranno anche al di sotto dei 30°C.

Domenica con bel tempo in tutta Italia

Dopo il miglioramento della giornata di sabato, le condizioni meteo si manterranno stabili anche nella giornata di domenica. La Penisola Italiana si troverà infatti sul bordo orientale di un vasto campo di alta pressione, dove scorrono correnti in quota dai quadranti nord-occidentali. Sole splendente su tutte le regioni e con temperature in aumento nei valori massimi soprattutto su Pianura Padana e regioni centrali del versante tirrenico, con massime che torneranno a raggiungere i 33°C-34°C, valori comunque non ancora eccessivi. Clima ancora più fresco contenuto sul resto d’Italia.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, la prima parte della prossima settimana dovrebbe vedere una situazione sinottica con la Penisola Italiana ancora sul bordo orientale del campo di alta pressione. Tempo stabile dunque in Italia, ma con acquazzoni e temporali pomeridiani in formazione su Alpi e Appennini e in sconfinamento verso Pianura Padana e regioni adriatiche. Caldo ancora senza eccessi grazie alle correnti più fresche in quota da nord-ovest. Le temperature tenderanno infatti a salire leggermente, ma risultando in linea con le medie del periodo, dopo essere scese anche di 2-4 gradi sotto media durante il weekend. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione potrebbe espandersi verso est fin sui Balcani ed una nuova spinta africana potrebbe interessare l’area tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con conseguente maggiore arrivo di aria calda sul nostro Paese e con temperature che tenderebbero ad aumentare soprattutto al Centro-Nord. Ondata di caldo che potrebbe risultare abbasta intensa, con massime che potrebbero oltrepassare di qualche grado i 40°C in Pianura Padana. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet

