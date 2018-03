Meteo Italia: intensa fase di tempo perturbato su tutta la penisola con precipitazioni diffuse e temperature sotto la media del periodo. Ecco tutti i dettagli.

METEO ITALIA: clima invernale sull’ Italia con piogge e neve fino a bassa quota o in pianura specie al nord – 19 Marzo 2018 – Nevica stamani fino a quote di bassa collina o in pianura sul Veneto ed Emilia-Romagna. Neve anche al centro Italia fin sotto i 800 metri di quota tra Umbria e Marche. Il tutto viene generato da un vasto e intenso campo di bassa pressione in azione tra Italia, Francia e Spagna con associate masse di aria fredda in discesa dalla Russia. E nei prossimi giorni della settimana in corso la situazione meteo sull’ Italia potrebbe subire un ulteriore peggioramento con l’ impulso freddo perturbato sulle regioni centrali e nevicate fino a quote molto basse. Clima prettamente invernale pertanto in queste ore sull’ Italia e nei prossimi giorni della settimana in corso dove sono attese piogge di moderata o localmente forte intensità, specie sulle regioni tirreniche e neve anche fino in pianura al nord Italia poi anche al centro.