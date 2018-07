Meteo Italia: ultimi temporali sui settori interni nel pomeriggio odierno, più stabile a seguire e caldo in aumento.

METEO ITALIA: condizioni meteo man mano più stabili e temperature in aumento – 28 Luglio 2018 – Anche nella giornata odierna non si esclude la possibilità di locali piogge e temporali sui rilievi di alcune regioni dell’ Italia. I fenomeni si concentreranno in particolar modo al pomeriggio tra Abruzzo e Molise, ma anche sui settori alpini appennini più meridionali. Sole prevalente invece e condizioni meteo stabili lungo le coste per tutto l’ arco della giornata, salvo locali piovaschi possibili solamente in prossimità del litorale Salentino. La tendenza meteo è comunque volta ad un generale aumento delle temperature e al ritorno della stabilità da Nord a Sud, con i fenomeni convettivi non del tutto esclusi ma solo sui settori alpini più interni e piuttosto isolati.