Meteo Italia – confermato un nuovo peggioramento in vista della Festa della Liberazione, vediamo l’evoluzione

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, ancora piogge e temporali

Mentre un campo di alta pressione insiste tra Isole Britanniche e Scandinavia, una goccia fredda in quota si muove di moto retrogrado interessando l’Europa centrale. Condizioni meteo in larga parte asciutte nella mattinata odierna salvo locali piogge su Veneto, Puglia e Calabria. Aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio con piogge e temporali sparsi soprattutto su Triveneto e zone interne del Centro-Sud. Miglioramento meteo atteso solo con l’arrivo del weekend.

Meteo weekend: temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo

Circolazione instabile che nei prossimi giorni continuerà ad interessare l’Italia portando piogge e temporali sparsi, in spostamento verso le regioni del Nord nella seconda parte della settimana. Con l’arrivo del weekend atteso un rapido miglioramento meteo portato da un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centrale. Tempo più asciutto ma per poco, con il ponte del 25 aprile sembra infatti confermato un nuovo peggioramento meteo da diversi modelli.

Saccatura in transito per il ponte del 25 aprile con fase di maltempo in Italia

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano per il ponte del 25 aprile un nuovo peggioramento meteo in Italia causato da una circolazione depressionaria in discesa da nord. Il transito di questa saccatura con traiettoria nord-ovest/sud-est dovrebbe portare una veloce fase di maltempo con piogge e temporali prima al Nord e poi al Centro-Sud. Atteso anche nei giorni a seguire l’ennesimo calo termico di questo aprile con valori in media o anche poco sotto a causa delle correnti dai quadranti settentrionali

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: alta pressione che prova la rimonta per la fine di aprile

Con la prossima settimana ci avvieremo alla conclusione di questo secondo mese di primavera e diversi modelli propongono da qualche giorno un netto cambio di circolazione. Precisiamo che la distanza temporale è ancora molto elevata e dunque questa è solo una tendenza meteo. Sul finire di aprile l’alta pressione di matrice sub-tropicale potrebbe tentare una prima espansione portando forse la prima ondata di caldo della stagione.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.