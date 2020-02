METEO – ITALIA contesa tra il FREDDO POLARE e una SCIROCCATA con forte MALTEMPO, i dettagli

Ritrovata stabilità in Italia con schiarite

Dopo che l’instabilità ha coinvolto gran parte delle regioni peninsulari centro-meridionali nella giornata di ieri e il settore adriatico meridionale nella prima metà della giornata odierna, nel corso del pomeriggio appena trascorso le condizioni meteo sono migliorate in tutto il Paese con ampie schiarite. I cieli sono apparsi sereni o al più poco nuvolosi (con i maggiori addensamenti presenti ancora su Molise e Puglia) pressoché in tutta Italia, con tempo dunque asciutto.

Weekend sotto gli influssi dell’Alta pressione africana

La veloce traslazione del fronte freddo responsabile del maltempo della giornata di ieri verso oriente, lascia dietro di sé un vuoto barico che viene colmato immediatamente dall’Anticiclone africano sempre in agguato e radicato sul Mediterraneo centro-occidentale. Esso apporterà nel corso del prossimo fine settimana condizioni meteo di prevalente stabilità con temperature primaverili sullo stivale, soprattutto sulle pianure interne con valori che raggiungeranno i +20°C. In un simile contesto non mancherà qualche piovasco nella seconda parte del weekend sull’alto versante tirrenico.

Quale l’evoluzione meteo post weekend?

L’ondata di caldo fuori stagione si protrarrà anche nei primissimi giorni della prossima settimana, ma l’evoluzione successiva risulta quanto più incerta stando alle attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Esse infatti si mostrano piuttosto discordanti e divise tra due possibili ipotesi: un’ondata di freddo di origine polare che riporterebbe la neve a quote basse in Italia da una parte e il forte maltempo con prevalenza di venti sciroccali a causa di un affondo polare sul Mediterraneo occidentale dall’altra.