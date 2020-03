METEO ITALIA – CROLLO TERMICO in arrivo sullo stivale fino a 6/7°C, ecco quando e perché

Residuo maltempo questa sera su Calabria e Sicilia

Nel corso del pomeriggio e della serata odierna la perturbazione che sta interessando l’Italia già da venerdì continuerà a produrre i suoi effetti residui e dunque in graduale esaurimento su alcune regioni meridionali, tra cui Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno però di debole o al più moderata intensità, capaci di apportare un accumulo altrettanto scarso sul territorio italiano. Meglio altrove, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove i cieli appaiono per la maggior parte soleggiati.

Domani nuovo peggioramento in arrivo grazie ad un impulso nordatlantico

Nella giornata di domani lunedì 9 marzo che aprirà le danze all’inizio della nuova settimana, è atteso un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola grazie all’ingresso delle correnti nordatlantiche che innescheranno una ciclogenesi tirrenica responsabile appunto del maltempo sul versante italiano occidentale. Questo affondo respingerà un nuovo tentativo dell’Anticiclone di tornare ad avvolgere l’Italia, il cui arrivo verrà però solo ritardato, come vedremo.

Anticiclone da metà settimana, aumento termico fino a 6/7°C sopra la media

Il respingimento della giornata di domani lunedì 9 marzo sarà però solamente temporaneo in quanto a partire dalla metà della prossima settimana e precisamente dunque da mercoledì 11 marzo un promontorio anticiclonico che insiste sul Mediterraneo occidentale si espanderà verso est inglobando anche la nostra Penisola. Ciò determinerà un sensibile innalzamento delle temperature, fino a 6/7°C sopra la media del periodo. Tutto ciò verrà accompagnato da condizioni meteo di stabilità e durerà non più di qualche giorno, come vedremo.