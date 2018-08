Meteo / acquazzoni e temporali non risparmieranno il Centro Sud, mentre al Centro Nord Italia caldo protagonista.

METEO / Italia divisa in due, temporali ma anche tanto caldo – 03 agosto 2018 – L’anticiclone africano si estende sull’Europa centro occidentale interessando anche l’Italia, dove determina condizioni meteo da estate piena, soprattutto al Centro Nord. Sì, perché nei prossimi giorni il caldo si farà sentire soprattutto sulle regioni centro settentrionali, con punte fino a +37/38°C specie sulla pianura Padana come sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Non mancherà qualche temporale pomeridiano specie sui rilievi e localmente sulle zone limitrofe. Discorso diverso invece per il Sud e anche in parte per il Centro Italia: qui le condizioni meteo saranno caratterizzate da un afflusso di aria più fresca in quota dai quadranti nord orientali, con dunque acquazzoni e temporali anche intensi a partire dal pomeriggio. I fenomeni poi si spingeranno fino alle coste, soprattutto tirreniche. Farà anche meno caldo sulle regioni meridionali, con temperature massime attorno a +32/33°C. Per tutti i dettagli sulle previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni sull’Italia guardate il video qui di seguito:

[…]