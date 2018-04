Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore con le piogge che dalle regioni nord-occidentali si estenderanno su tutte le regioni settentrionali, al centro e sulla Sardegna.

METEO / Italia divisa in due con piogge diffuse al centro-nord, variabilità asciutta al sud – 3 Aprile 2018 – Correnti instabili sotto la spinta di una intensa depressione di matrice Atlantica sono in arrivo sull’ Italia, ad iniziare dalle regioni nord-occidentali. Piogge in atto in queste ore sul Piemonte, Liguria e Lombardia ma in intensificazione ed estensione a tutte le regioni settentrionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, Mercoledì 4 Aprile. Sulle regioni centro-meridionali italiane invece le condizioni meteo in queste ore risultano ancora stabili con cieli poco nuvolosi e clima tipicamente primaverili specie sulla sicilia dove si superano abbondantemente i 20°c. Nella giornata di domani tuttavia le piogge bagneranno anche le regioni centrali e la Sardegna ad iniziare dalla mattinata ma soprattutto durante la seconda parte della giornata. Guardate tuttavia il video con le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per la giornata di domani, Mercoledì 4 Aprile:



