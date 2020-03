METEO – ITALIA divisa in due tra le PIOGGE e il BEL TEMPO, ecco l’evoluzione delle prossime ore

Maltempo sulle aree centro-meridionali del Paese

Un vortice depressionario sito in queste ore sul Mare Jonio sta causando un’ondata di maltempo sulle aree centro-meridionali del Paese, ad eccezione delle regioni centrali tirreniche dove, grazie alla ventilazione predominante di tramontana, le condizioni meteo sono generalmente stabili e in molti casi soleggiate. L’instabilità non si mostra così diffusa, e colpisce in maniera anche occasionalmente intensa soprattutto il basso versante tirrenico.

Allerta gialla in gran parte del sud

La situazione di maltempo a tratti anche intenso era già evidente dal quadro previsionale che si aveva nella giornata di ieri, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile aveva emanato per oggi un’allerta meteo codice giallo valida ancora adesso su gran parte del sud Italia. Essa riguarda infatti Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e zone costiere di Campania e Sicilia tirrenica. Al momento le piogge, come scritto precedentemente, stanno comunque colpendo maggiormente i settori tirrenici meridionali.

Prossime ore continua il maltempo sul medio-basso versante adriatico e settore meridionale tirrenico

Nel corso delle prossime ore il vortice depressionario menzionato in precedenza, alimentato da correnti più fresche e instabili di origine nordatlantica, continuerà a produrre i suoi effetti sulla nostra Penisola con maltempo localizzato e occasionalmente intenso sull’Italia centro-meridionale, ad eccezione sempre delle regioni centrali tirreniche. I fenomeni saranno generalmente deboli o moderati e gli accumuli generalmente scarsi e puntualmente moderati. Neve sull’Appennino centrale intorno ai 900/1100 metri.