METEO ITALIA: fase di maltempo in arrivo con clima più freddo e neve

Prossima settimana con maltempo anche intenso e neve

All’inizio della prossima settimana il modello americano GFS propone l’arrivo di un secondo nucleo di aria fredda sempre dai quadranti orientali, la cui traiettoria passerebbe però sull’Europa centrale. Questo dovrebbe interagire sulla nostra Penisola con un minimo di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico in grado di portare molte precipitazioni soprattutto al Centro-Sud. Al momento è solo un’ipotesi ma, se il nucleo freddo passasse con una traiettoria un po’ più meridionale, non sarebbe da escludersi anche la neve localmente fino a quote molto basse sulle regioni del Nord Italia. Trattandosi di tendenze meteo affette da elevata incertezza seguite tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione per la prossima settimana in Italia.