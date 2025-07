Meteo Italia – Fase fresca e instabile che dovrebbe durare almeno fino al primo weekend di agosto

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Europa e in Italia, fase di maltempo

Come anticipato ecco che l’ultima settimana di luglio si pare con condizioni meteo instabili in Italia. Una vasta saccatura depressionaria si estende infatti sull’Europa centro-orientale raggiungendo anche il Mediterraneo. Maltempo in queste ore al Nord con acquazzoni e temporali anche intensi specie su Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Nel corso della giornata peggioramento che si estende verso le regioni del Centro, specie settori adriatici.

Maltempo che si sposta verso sud e temperature sotto media in Italia

Giornata di Martedì che vedrà il maltempo spostarsi verso le regioni del Centro-Sud con condizioni meteo instabili in particolare sui settori adriatici. Sul fronte delle temperature avremo invece un generale calo con valori che si porteranno diffusamente al di sotto delle medie del periodo, anche di 6-8 gradi fino a Mercoledì. Nella seconda parte della settimana valori in ripresa ma comunque in media o poco sotto.

Verso un primo weekend di agosto instabile, prosegue il break dell’estate

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che, con l’arrivo del primo weekend di agosto, mostrano una nuova saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo centrale. Questa potrebbe interessare direttamente l’Italia portando un altra fase di maltempo soprattutto al Centro-Nord. Altro carico di aria fresca per il Mediterraneo e temperature al di sotto delle medie di qualche grado nei primi giorni dell’ultimo mese dell’estate.

Tendenza meteo: grande incertezza sulla prima settimana di agosto

Parte centrale dell’estate che si sta rivelando molto dinamica con evoluzione meteo che diventa incerta già dopo qualche giorno. Per il primo weekend del mese giungono conferme circa un nuovo peggioramento. A seguire però alcuni modelli mostrano la rimonta di un vasto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale, altri continuano invece con altri affondi perturbati sull’Europa e sul Mediterraneo.

