Peggioramento meteo sull’Italia nelle prossime ore, diversi impulsi freddi e instabili per la prima decade di febbraio.

METEO ITALIA: febbraio inizia con una serie di impulsi freddi e instabili, 1 febbraio 2018 – Mese di febbraio, ultimo di questo inverno, inizia con un peggioramento meteo in Italia che porterà piogge, temporali e anche neve sui rilievi. Un profondo vortice depressionario posizionato sul Mare del Nord pilota una saccatura in movimento dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale. Nella giornata di oggi piogge e acquazzoni interesseranno soprattutto le regioni di Nord-Est, la Liguria e le centrali tirreniche con fenomeni localmente anche a carattere di temporale specie su alta Toscana e basso Lazio. Tra domani e la giornata di Sabato lo spostamento verso est del vortice depressionario causerà un generale calo delle temperature con fenomeni che insisteranno soprattutto al Centro-Sud. Peggioramento meteo che porterà anche la neve in Italia, prima in montagna e poi anche a quote basse o molto basse sul Centro-Nord […]