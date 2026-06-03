Meteo Italia – fronte instabile con piogge e temporali sparsi, alta pressione in rimonta in vista del weekend

Fronte instabile verso il Centro-Sud con piogge e temporali sparsi in Italia

Situazione sinottica che a metà settimana vede una saccatura depressionaria muoversi sull’Italia. Fronte instabile che dopo aver interessato il Nord adesso si muove verso il Centro-Sud. In queste prime ore del giorno piogge e temporali colpiscono le regioni di Nord-Est, in particolare il Friuli Venezia-Giulia, e il Centro, specie zone interne e settori adriatici. Condizioni meteo instabili nel pomeriggio con fenomeni praticamente sugli stessi settori. Acquazzoni anche su Molise, Puglia e zone interne della Campania.

Entro Venerdì nuovo cavetto d’onda con Italia divisa in due tra sole e temporali

Promontorio anticiclonico in veloce rimonta sulle regioni del Sud Italia ma ecco che entro Venerdì un piccolo cavetto d’onda transiterà ancora sul Mediterraneo centrale interessando in particolare le regioni settentrionali. Tra Giovedì e Venerdì attese condizioni meteo più stabili al Sud mentre il Nord vedrà acquazzoni e temporali anche di forte intensità, specie settori alpini e alte pianure. Sotto il profilo termico non sono attese particolari variazioni con temperature che fino all’inizio del weekend oscilleranno intorno alle medie del periodo.

Meteo weekend: primo fine settimana di giugno con tempo più stabile

Principali modelli che con l’arrivo del primo weekend di giugno mostrano un’espansione dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale. Tra Sabato e Domenica ci attendiamo condizioni meteo più stabili su gran parte dell’Italia, al netto di qualche acquazzone pomeridiano sui rilievi. Temperature in aumento con valori anche di 4 gradi sopra media e massime che torneranno a salire sopra i 30 gradi, specie al Centro-Sud.

Tendenza meteo: rialzo termico per la prossima settimana ma anche temporali sparsi

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per la prossima settimana propongono un campo di alta pressione disteso verso l’Europa centro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe avere anche una componente africana con aria calda in risalita soprattutto su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Anche sull’Italia le temperature risulteranno al di sopra delle medie di qualche grado e le condizioni meteo stabili, non mancheranno comunque acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano specie al Nord.

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