METEO ITALIA – GOCCIA FREDDA in affondo sul MEDITERRANEO, torna il MALTEMPO sullo stivale, ecco dove

Da un cavo atlantico di rapido passaggio sull’ Italia rilascerà una goccia fredda che vagherà sul Mediterraneo centrale passando per il Mar Tirreno e riportando il maltempo sul nostro Paese che risulterà di tipico stampo autunnale più che invernale. La matrice di aria si dimostra infatti molto mite. Inoltre, grazie alla rapidità della goccia fredda stessa, essa coinvolgerà poche regioni d’Italia dalle piogge, come vedremo.

Le temperature quest’oggi risultano in aumento su tutte le regioni centro-settentrionali grazie a questo nuovo rinforzo dell’Anticiclone soprattutto per quanto riguarda i valori minimi. Della copertura nuvolosa infatti interessa il nord Italia e le regioni centrali tirreniche a causa di un flusso umido. Tali condizioni però potrebbero subito mutare a partire già da domani mercoledì 8 gennaio come vedremo.

Maltempo sulle Isole Maggiori

Come abbiamo già anticipato nel corso del precedente paragrafo una dinamica simile non per forza deve coinvolgere dal maltempo tutte le regioni tirreniche. Infatti, al momento, le maggiori indiziate per riscontrare un po’ di pioggia sono le Isole Maggiori, in particolare la parte orientale della Sardegna e quella occidentale della Sicilia. I fenomeni potrebbero essere generalmente di debole o moderata intensità, un po’ come gli accumuli che ne scaturiranno.