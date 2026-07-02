Meteo Italia – Goccia fredda in azione, temporali intensi e brusco calo termico in atto

Situazione sinottica ed evoluzione nelle prossime ore in Europa e in Italia

Buongiorno a tutti e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di luglio entra subito nel vivo con un deciso cambio di scenario sull’Italia. Dopo la lunga fase dominata dal caldo intenso, una saccatura di matrice atlantica ha raggiunto l’Europa centrale favorendo l’isolamento di una piccola goccia fredda in quota sul Mediterraneo centrale. Il contrasto con l’aria molto calda preesistente sta determinando un peggioramento marcato delle condizioni meteo, con piogge e temporali localmente intensi.

Nella giornata odierna, giovedì 2 luglio, il maltempo interessa soprattutto il Nord-Est, l’Emilia-Romagna, la Toscana e le regioni centrali, con fenomeni in successiva estensione anche verso parte del Sud. Attenzione al rischio di temporali forti, nubifragi, grandinate e raffiche di vento, specie sulle aree già segnalate dalle allerte meteo. Un miglioramento più evidente è invece atteso sui settori nord-occidentali, dove l’instabilità tenderà gradualmente ad attenuarsi.

Goccia fredda sul Mediterraneo, temporali verso Centro-Sud e calo termico

La piccola goccia fredda in quota si muove sul Mediterraneo centrale e continuerà a favorire condizioni di instabilità diffusa nel corso della giornata. Dopo i fenomeni già attivi tra Nord-Est e regioni centrali, piogge e temporali tenderanno a coinvolgere anche il medio versante adriatico, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia e più localmente Basilicata, Calabria e Isole Maggiori.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da frequente attività elettrica, grandine e colpi di vento. Oltre al peggioramento meteo, sarà evidente anche il calo delle temperature, più marcato sulle regioni interessate dalle precipitazioni e lungo il versante adriatico. I valori torneranno così più vicini alle medie del periodo, mettendo temporaneamente fine agli eccessi termici dei giorni scorsi.

Torna l’alta pressione delle Azzorre nel weekend

Già da venerdì il quadro meteorologico tenderà gradualmente a migliorare, pur con residua instabilità ancora possibile sulle regioni meridionali e lungo le aree interne nelle ore pomeridiane. Con l’arrivo del primo weekend di luglio, i principali modelli confermano una nuova espansione dell’alta pressione delle Azzorre tra Atlantico ed Europa occidentale, con parziale coinvolgimento anche del Mediterraneo centrale.

Sull’Italia torneranno dunque condizioni meteo più stabili e soleggiate, soprattutto tra sabato e domenica. A differenza delle precedenti fasi dominate dall’anticiclone africano, non sono però attesi particolari eccessi di caldo: le temperature potranno risultare solo lievemente sopra media al Nord e più vicine alla norma, o localmente anche poco inferiori, sulle regioni meridionali.

Tendenza meteo: caldo in aumento nella prima decade di luglio, ma senza eccessi

Dopo il passaggio instabile di oggi e il calo termico associato, la prima decade di luglio potrebbe proseguire con un contesto più clemente rispetto alla fase rovente appena vissuta. L’anticiclone delle Azzorre dovrebbe infatti risultare più presente sui settori occidentali del continente, garantendo anche sull’Italia fasi più stabili ma senza particolari fiammate africane.

Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare nel corso della prossima settimana, ma al momento il ritorno del grande caldo sembra restare lontano. Possibili ancora locali disturbi pomeridiani sui rilievi, soprattutto alpini e appenninici, mentre il quadro generale dovrebbe mantenersi più stabile e con valori termici più sopportabili rispetto alla fine di giugno.

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