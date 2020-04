METEO ITALIA – GOCCIA FREDDA in ingresso nel Mediterraneo, MALTEMPO anche sullo stivale, ecco quando

Bel tempo sulla nostra Penisola come da diversi giorni a questa parte

Come da diversi giorni a questa parte, l’Italia peninsulare è alle prese con condizioni di generale bel tempo apportare da una vasta cupola anticiclonica che si erge non solamente sulla nostra Penisola, ma anche su buona parte del continente europeo centro-occidentale. La fase di stabilità condita da un clima prettamente primaverile appare dunque già piuttosto prolungata su queste aree, ma non è sempre stato così su tutto il territorio nazionale negli ultimi giorni, come vedremo.

Affluenza di correnti instabili hanno portato qualche pioggia sulla Sicilia

Sebbene la figura dell’Alta pressione sia stata pressoché dominante sull’Italia nel corso degli ultimi giorni, una perturbazione di origine atlantica sita da diversi giorni sul Mediterraneo orientale non ha mancato di apportare qualche disturbo sullo stivale, in particolare sulla Sicilia, dove oltre a verificarsi generale nuvolosità pressoché ovunque, si è riscontrato anche qualche piovasco, con accumuli comunque generalmente deboli.

Pasquetta con i primi disturbi

A partire dalla giornata di Pasquetta, che quest’anno cade di lunedì 13 aprile, l’Anticiclone inizierà a non essere così robusto e possente come si è mostrato in questi giorni e come si mostrerà nei prossimi sull’Italia. Una goccia fredda affonderà nel Mediterraneo occidentale portando maltempo dapprima sulle Isole Baleari. Sulla nostra Penisola ciò non porterà inizialmente alcun effetto, se non per qualche pioggia sulle aree della Sardegna in serata.