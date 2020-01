METEO ITALIA – I fiumi sfidano il livello di guardia, la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Residua instabilità sul versante orientale della Sardegna

In questi minuti è in atto la residua instabilità sul versante orientale della Sardegna grazie all’azione di una goccia fredda in lento spostamento verso occidente che si sta posizionando esattamente sullo Stretto di Gibilterra, dopo aver interessato le Isole Baleari e la Spagna meridionale. Nelle passate ore il maltempo ha colpito duramente anche la stessa Sardegna, con anche nubifragi sempre lungo il versante orientale.

Asciutto sul resto d’Italia

Sul resto dell’Italia prevalgono invece gli effetti di una nuova rimonta anticiclonica di matrice afro-azzorriana, con condizioni meteo generalmente stabili e tempo asciutto nonostante cieli a tratti nuvolosi soprattutto lungo il versante tirrenico nella prima parte di giornata. La rimonta anticiclonica è sospinta tra l’altro dal moto ciclonico della goccia fredda stessa in spostamento verso occidente e porterà temperature leggermente oltre la media del periodo.

Nessuna precipitazione di rilevanza domani, ma a preoccupare è il livello dei fiumi

Dopo l’ondata di forte maltempo odierna, il livello dei fiumi è notevolmente cresciuto lungo il versante orientale della Sardegna. Pertanto, nonostante la mancanza di precipitazioni di rilevanza sulla totalità del territorio nazionale, con qualche pioviggine possibile solo nelle primissime ore della notte di domani mercoledì 22 gennaio sulla Sardegna, il Dipartimento di Protezione Civile si è visto costretto ad emettere un’allerta meteo per rischio idraulico, come vedremo.