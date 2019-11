METEO ITALIA – I NUBIFRAGI non mollano il nostro Paese, ALLERTA ROSSA prolungata e MALTEMPO padrone del MEDITERRANEO, i dettagli

Forte maltempo al nord-ovest, allerta rossa a Genova, Savona e Imperia

Abbiamo già parlato nel corso dei precedenti articoli di come il maltempo abbia interessato e continui a farlo in maniera anche severa e persistente le regioni nordoccidentali del Paese, con i fiumi in piena nell’alessandrino e pesanti allagamenti nel genovese. Disagi e danni si sono successivamente riscontrati anche in tutta l’area centro-occidentale della Liguria, con un’allerta rossa valevole per tutta la giornata di oggi su tutte le aree provinciali di Genova, Savona e Imperia.

Allerta rossa prolungata fino alle 12 di domani a Genova, fino alle 15 sul Ponente

La situazione di grave criticità riscontrata già nella mattinata odierna, unitamente a un quadro meteorologico tutt’altro che rassicurante per le prossime ore, hanno spinto il Dipartimento di Protezione Civile a prolungare l’allerta rossa fino alle 12 di domani domenica 24 novembre a Genova e Savona e fino alle 15 a Imperia. Non a caso, come vedremo, forti piogge anche a carattere di nubifragio si verseranno sulla riviera ligure centro-occidentale fino ad almeno le prime ore di domani.

La perturbazione si sposta verso sud-est

Nella giornata di domani domenica 24 novembre a livello sinottico si riscontrerà uno spostamento della perturbazione verso le aree più sud-orientali. Il transito del minimo depressionario risulta però decisamente più lento rispetto a quanto previsto fino alla giornata di ieri, oltre che è prevista anche una traiettoria leggermente più settentrionale. Ciò causerà tra le altre cose un prolungamento delle condizioni di maltempo al nord-ovest, già pesantemente interessato dai nubifragi quest’oggi.