Meteo Italia: il tempo continua a migliorare su molte regioni, ma persistono temporali e acquazzoni – La situazione meteo in Italia è caratterizzata in queste ore ancora dall’azione prolungata di una circolazione instabile che, seppur debole, determina la formazione di temporali e acquazzoni pomeridiani ancora su diverse regioni del nostro Paese. Anche nella giornata odierna infatti, venerdì 18 maggio 2018, persisterà attività instabile sulle zone interne del Centro, lungo l’arco alpino e fin sulle pianure del Nord Est tra il pomeriggio e la serata. Si tratterà di fenomeni isolati ma che localmente potranno risultare di forte intensità, per poi dare seguito a un miglioramento più deciso tra la serata e la nottata. Si tratta di un vero e proprio pattern configurativo instauratosi ormai da alcune settimane e solo alla metà di quella prossima sarà destinato man mano a colmarsi. La stessa situazione meteorologica è attesa in Italia anche nella giornata di domani, sabato 19 maggio 2018, dove i fenomeni potranno spingersi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, specie al tardo pomeriggio e in un secondo momento nella nottata.