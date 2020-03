METEO ITALIA – IMMINENTE CROLLO TERMICO sullo stivale grazie al FREDDO ARTICO, i dettagli

La prima metà della giornata odierna è risultata in prevalenza stabile sullo stivale, nonostante flussi atlantici pervadano ancora il Mediterraneo e sono responsabili della persistenza della copertura nuvolosa soprattutto sulle regioni meridionali. Le condizioni meteo sono però in peggioramento già a partire da questo pomeriggio, con piogge che stanno interessando le località alpine e subalpine, la Sardegna in maniera localmente intensa e le zone interne del Lazio.

La configurazione barica con la quale avverrà tutto questo sarà però nettamente differente da quanto rinvenuto nel corso dell’inizio di questa settimana quando invece la neve tornò a cadere fino in pianura e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Questa volta infatti, la direttrice dell’ondata fredda sembra più settentrionale e difatti interesserà maggiormente le regioni del nord Italia, con neve a quote pianeggianti o prossime alla pianura.

Crollo termico sensibile in tutta Italia, meno marcato sulle Isole Maggiori

Nonostante il nucleo più gelido della saccatura dunque transiterà oltralpe, il freddo in ingresso sarà sufficiente affinché la neve torni a cadere fino in pianura o a quote prossime a quelle pianeggianti sulle regioni settentrionali del Paese. Inoltre, sarà sufficiente affinché il crollo termico sia sensibile su tutta la nostra Penisola entro la giornata di martedì 31 marzo, eccezion fatta per le Isole Maggiori dove il calo sarà meno marcato, ma comunque riscontrabile.