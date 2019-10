METEO – importanti novità dai modelli, ottobrata più breve del previsto, ecco cosa succederà a seguire

Situazione attuale sull’Europa

L’anticiclone delle Azzorre è ben saldo nella sua sede naturale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Questo si espande in parte verso l’Europa occidentale lambendo però solo la Penisola Iberica. Condizioni meteo instabili o localmente perturbate in Italia la quale viene interessata da due diversi sistemi instabili. Una goccia d’aria fredda in quota sul Nord Africa porta maltempo all’estremo sud con temporali soprattutto su Sicilia e Calabria Ionica. L’abbassamento del flusso atlantico porta invece nuvole e qualche pioggia sparsa sulle regioni settentrionali. Confermata dai principali modelli anche l’ottobrata per i prossimi giorni ma c’è anche una data di fine.

Meteo weekend, torna l’anticiclone

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano l’arrivo di un’ottobrata sull’Italia. L’autunno, quello fresco e piovoso, prenderà una pausa grazie ad un vasto campo di alta pressione in rimonta sul Mediterraneo a partire da Venerdì. Il prossimo weekend vedrà quindi condizioni meteo in prevalenza stabili su buona parte dell’Italia. L’anticiclone porterà però rapidamente i suoi massimi dalla nostra Penisola verso l’Europa orientale dove troveremo valori al suolo fino a 1025 hPa. Questo potrebbe comportare, soprattutto a partire da Domenica, l’ingresso di correnti in quota un po’ più umide dai quadranti sud-occidentali. Nuvolosità in aumento dunque specie al Nord e lungo il Tirreno ma con scarsi fenomeni associati.

Fine dell’ottobrata, torna il maltempo!

A differenza di quanto mostrato nei giorni scorsi, l’ottobrata che sembrava non avesse più una data di fine, potrebbe essere rimpiazzata da una fase di maltempo proprio durante la prossima settimana. L’ultima uscita del modello americano GFS mostra l’anticiclone in definitivo spostamento verso l’Europa orientale mentre una circolazione depressionaria prenderebbe piede su quella occidentale, allungandosi fin sul Mediterraneo. Nella prima metà della prossima settimana potremmo dunque assistere ad un peggioramento meteo di stampo autunnale con piogge e temporali anche intensi ad iniziare dal Centro-Nord. Al momento la saccatura dovrebbe transitare tra Francia e Germania ma non si esclude che possa essere più incisiva verso l’Italia.