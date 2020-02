METEO ITALIA – in arrivo FORTI VENTI e MAREGGIATE, ecco quando e dove

METEO IN PEGGIORAMENTO, PIOGGE E TEMPORALI VERSO L’ITALIA

Fine settimana che si è aperto all’insegna di condizioni meteo mediamente stabili e miti sull’Italia; tuttavia i cieli non si presentano ovunque sereni, anzi, nubi e cieli grigi sono presenti su gran parte del Nord Italia per l’ingresso di masse d’aria umide nei bassi strati. Deboli piogge sono attese nelle prossime ore su Liguria e Lombardia, mentre nevicate fin sotto i 1000 metri sulle Alpi centro-occidentali. Un peggioramento del tempo più consistente, tuttavia, è atteso nella giornata di Lunedì, quando una profonda bassa pressione in formazione sul mar Ligure determinerà piogge e temporali, anche di forte intensità, su gran parte della Penisola e Sardegna.

FORTI VENTI ATTESI PER LUNEDÌ, RAFFICHE FINO A 100 KM/H

La profonda ciclogenesi in formazione nella giornata di Lunedì, accentuerà il gradiente barico orizzontale tra il centro della bassa pressione di 989/990 hPa con i valori pressori decisamente più elevati presenti sul comparto Balcanico ed Europa Sudorientale. Venti da Libeccio e Scirocco tenderanno ad accentuarsi su tutte le Regioni, con raffiche attese oltre i 60 Km/h sui settori occidentali italiani, ovvero intensità di burrasca/burrasca forte sulla scala di Beaufort; tuttavia le aree che verranno interessate dai valori massimi più elevati saranno quelli della Dorsale Appenninica, dove si potranno toccare i 100 Km/h!

MAREGGIATE ATTESE LUNGO LE COSTE, ONDE OLTRE I 4 METRI

Ventilazione in rinforzo e di conseguente moto ondoso in decisa accentuazione, con i mari occidentali attesi fino ad agitati per la giornata di Lunedì; secondo i principali modelli di previsione del moto ondoso dei bacini italiani, a partire dal pomeriggio-sera i bacini occidentali diverranno molto mossi fino ad agitati. Onde previste fino a 5 metri lungo le coste occidentali della Sardegna, ma anche del Levante Ligure ed alta Toscana; mareggiate sostenute anche lungo le coste di Lazio, con onde fino a 4-5 metri, così come della Campania. Marea in aumento anche per la città di Venezia, con un picco massimo di 95 cm atteso per le ore notturne tra Lunedì e Martedì.