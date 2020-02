METEO ITALIA – Indice AO verso un nuovo RECORD: quali risvolti per lo stivale?

Un inverno non inverno

Abbiamo ormai superato la metà del mese di febbraio e siamo dunque pienamente legittimati nell’esprimere un primo giudizio di questa stagione invernale che tutto è sembrata fuorché, appunto, “inverno”. Il freddo è scarseggiato praticamente ovunque nel vecchio continente e anche in quello asiatico le cose non è che siano andate tanto meglio, soprattutto in Russia. Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato i dati forniti e rielaborati del NOAA riguardo le anomalie di temperature rinvenute nel corso del gennaio appena trascorso in Europa e nel mondo.

Unico responsabile di questo inverno anonimo: il vortice polare

Un vortice polare che in questo inverno è stato veramente molto in forma e sempre accentrato nella propria sede naturale è il vero responsabile di un inverno pressoché anonimo alle medie latitudini. Solo i ghiacci artici ne hanno “beneficiato” (a gennaio si è comunque registrata l’8° peggior estensione di sempre, arrestando però un trend decisamente negativo di continui record). Gli aggiornamenti per il proseguo invernale non sono così incoraggianti, perlomeno quelli che arrivano dalla stratosfera, ma c’è un fattore che potrebbe cambiare le sorti di questa parte finale di inverno.

Cos’è l’indice AO e cosa comporta

L’indice AO, acronimo di “Artic Oscillation“, misura la differenza di pressione atmosferica sul livello del mare esistente tra il Polo Nord e le latitudini inferiori in troposfera. Un indice AO positivo segnala generalmente valori di pressione più elevati sulle medie latitudini che su quelle del Circolo Polare Artico, viceversa invece se risulta negativo. Viene da sé la considerazione che valori di pressione più elevati alle medie latitudini hanno come conseguenza la generale assenza di disturbi da parte degli Anticicloni al vortice polare, che risulta dunque compatto nella sua sede naturale.