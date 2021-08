METEO ITALIA – inizia l’ondata di CALDO più intensa, attese punte fino a +45 gradi

Intesa ondata di caldo ai nastri di partenza, incognita sulla durata

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che la seconda settimana di agosto ci porterà un’intensa ondata caldo con condizioni meteo stabili probabilmente fino a dopo Ferragosto. Situazione sinottica che al momento vede una vasta circolazione depressionaria tra Isole Britanniche e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa. Anticiclone africano che si rafforza invece sul Mediterraneo centrale sia come valori di pressione al suolo che geopotenziale in quota. Attese nei prossimi giorni temperature fino a +45 gradi in Italia.

Ondata di caldo più intensa dell’estate con possibili record

Quella in arrivo nei prossimi giorni sarà probabilmente l’ondata di caldo più intensa dell’estate sia come picchi che come durata. I principali modelli meteo non vedono infatti una fine se non verso la fine della seconda decade di agosto, ma ci torneremo. Crescendo di temperature nei prossimi giorni con massime che entro Mercoledì potrebbero toccare e localmente superare i +45 gradi su Sardegna e Sicilia. Valori oltre i +40 gradi anche su Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e tra Toscana e Umbria. Verso il weekend di Ferragosto, stando all’attuale evoluzione meteo, non si escludono punte oltre i +40 gradi anche sulla Pianura Padana.

Piogge rimandate a data da destinarsi, grande siccità e rischio incendi

Siccità estiva che diventa sempre più grande soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove in alcuni casi non piove anche da 60 giorni. Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli la tendenza meteo sembra orientata verso un reiterasi di condizioni anticicloniche ben oltre il weekend di Ferragosto sull’Italia. Allo stato attuale non sarebbe così improbabile se l’anticiclone africano dominasse imperterrito sul Mediterraneo quasi fino al termine del mese.

CONTINUA A LEGGERE​