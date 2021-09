METEO ITALIA – Inizio l’AUTUNNO meteorologico con qualche tepore ESTIVO e l’insidia della PIOGGIA nel WEEKEND

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le piogge hanno lasciato spazio sempre più alla stabilità in questi giorni, grazie ad un progressivo allontanamento di una depressione dal comparto europeo, verso oriente. L’instabilità quest’oggi sarà ancora possibile sui settori montani, ma con fenomeni molto localizzati, per poi regalarci una breve pausa domani. Inizia dunque l’autunno meteorologico, ma vediamo in che modo.

Subentro dell’autunno meteorologico

Il 1 settembre decreta l’inizio dell’autunno meteorologico, da non confondere con quello astronomico che per questo 2021, entrerà in vigore il 22 settembre. Proprio questa data segnerà l’equinozio (ore diurne uguali rispetto a quelle notturne), con una riduzione sempre più forte delle ore di luce. Con il progressivo procedere della stagione avremo una sempre più minore incidenza di periodi stabili e caldi, a fronte di scambi meridiani più frequenti e cambi di circolazione dettati dal Vortice Polare. Proprio da venerdì avremo dunque un ritorno delle piogge, su alcune zone d’Italia.

Possibile maltempo a partire da venerdì

Meteo fine settimana – Da venerdì sarà possibile qualche infiltrazione umida sul nostro territorio, grazie ad una circolazione instabile dai settori occidentali. Già dalle prime ore del mattino le piogge si potranno palesare sulla Sardegna e sulle regioni Tirreniche centrali. Dalla serata e fin verso la giornata di sabato, spazio alle piogge anche su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania; proprio per la giornata di sabato queste potrebbero approdare in conclusione sulle regioni del sud Italia. Situazione per il medio-lungo termine ancora da decifrare, tra maltempo e possibili nuove fase più stabili.

