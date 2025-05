Meteo Italia: instabilità diffusa e temporali fino a metà maggio, poi un possibile cambiamento

Instabilità diffusa sull’Italia: piogge e temporali ancora protagonisti

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una vasta area depressionaria continua a interessare l’Europa centro-occidentale, estendendo aria più fresca anche sul Mediterraneo e mantenendo condizioni meteorologiche instabili sull’Italia. In queste prime ore del giorno, piogge e rovesci sparsi si stanno concentrando su Nord-Est e Toscana. Nel pomeriggio, l’instabilità si intensificherà soprattutto sulle aree alpine e lungo l’Appennino centrale, con possibili temporali nelle zone interne.

Venerdì con nuove piogge e temporali su gran parte del Paese

Anche la giornata di venerdì sarà contrassegnata dal passaggio di correnti fresche e instabili. Al mattino cieli molto nuvolosi al Nord con precipitazioni diffuse, mentre piogge e rovesci interesseranno anche alcune aree del Centro-Sud, come Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio potranno formarsi temporali più intensi, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del Centro-Sud. In serata è previsto un miglioramento generale, anche se non si escludono residue precipitazioni sul Nord-Ovest.

Weekend con tempo più stabile, ma attenzione ai temporali pomeridiani

Nel secondo fine settimana di maggio è previsto un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, questa rimonta anticiclonica non sarà sufficiente a garantire tempo stabile ovunque. Le correnti fresche in quota favoriranno ancora lo sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani, specie sulle zone interne e montuose. L’alta pressione rimarrà più strutturata a latitudini settentrionali.

Primavera instabile anche nella prossima settimana

Secondo i principali modelli meteo, non si intravedono segnali di una stabilizzazione duratura almeno fino a metà maggio. L’alta pressione continuerà a restare sbilanciata verso l’Atlantico, permettendo l’ingresso di nuove infiltrazioni instabili sull’Europa e sul Mediterraneo. La primavera, dunque, prosegue all’insegna di una certa dinamicità atmosferica, con frequenti episodi di pioggia e temporali.

