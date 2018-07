Condizioni meteo a tratti instabili in Italia ma entro fine mese anticiclone in rinforzo e più caldo.

METEO ITALIA: instabilità pomeridiana, poi anticiclone in rinforzo e più caldo, 26 luglio 2018 – La circolazione depressionaria che insiste sui Balcani porterà anche nei prossimi giorni un po’ di instabilità pomeridiana in Italia con fenomeni che si svilupperanno sui rilievi ma che potranno poi interessare anche le pianure, risultando localmente intensi. Tra oggi e domani acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino con sconfinamenti poi in serata anche su pianure di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Acquazzoni sparsi anche nelle zone interne del Centro-Sud, condizioni meteo più stabili e soleggiate lungo le coste. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto il modello GFS ci mostra un rinforzo dell’anticiclone tra Penisola Iberica ed Europa occidentale. Condizioni meteo più stabili anche sull’Italia che però potrebbe rimanere ai margini dell’altra pressione con qualche temporale dunque non escluso al pomeriggio specie al Centro-Sud […]