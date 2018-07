Meteo Italia: intenso peggioramento in arrivo su quasi tutta la penisola. Scopri i dettagli nell’editoriale

Meteo Italia: intenso peggioramento in arrivo su quasi tutta la penisola, i dettagli – La situazione meteo attuale in Italia risulterà influenzata direttamente dal transito di una saccatura di aria fresca e instabile che andrà ad interessare gran parte delle nostre regioni: già nella giornata odierna, domenica 22 luglio, fenomeni molto intensi si svilupperanno a partire dalle regioni settentrionali coinvolgendo anche le aree pianeggianti fin verso Umbria, Toscana e Marche nel corso della serata. Nelle ore successive le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche a Lazio e Abruzzo aprendo, di fatto, le porte all’intenso peggioramento che nella giornata di domani determinerà un significativo calo delle temperature dapprima sulle regioni centro-settentrionali e successivamente anche al Sud Italia, in particolare sui settori adriatici, con anche qui attività temporalesca localmente forte e grandinate.