METEO ITALIA – Irruzione ARTICA, quanto durerà? Le PREVISIONI dai modelli del mattino

Nemmeno il tempo di godersi la ”sberla artica” che ci sta interessando e subito un nuovo incremento termico alle porte. Già, torneranno a farsi duri i tempi per gli appassionati di freddo e neve . A partire da domani e ancor più nel week end infatti le temperature riprenderanno ad aumentare, tornando così verso valori al di sopra della media stagionale. Andiamo però a scoprire la tendenza per la prossima settimana nelle pagine successive dell’editoriale, con l’ausilio dei modelli del mattino .

La giornata odierna, come detto, vedrà un ulteriore e definitivo abbassamento della quota neve su molti settori, specie lungo l’arco appenninico meridionale dove su Campania , Puglia , Molise e Basilicata i fiocchi si spingeranno fin verso i 200/300 metri. Tempo in genere più asciutto al Nord Ovest e sulle regioni tirreniche dove invece le temperature tenderanno a subire già da oggi un graduale incremento.

PREVISIONI METEO – L’animazione satellitare di questa mattina mostra come l’aria fredda in ingresso da Nord Est stia determinando condizioni di maltempo su molte regioni del Centro-Sud Italia . Si tratta di un quadro certamente ben lontano da quanto visto invece nel resto dell’Inverno, caratterizzato da un anticiclone dirompente e un vortice polare sempre attivo. Lo stesso anticiclone che tornerà a padroneggiare sullo scacchiere barico europeo già a partire dalla giornata di giovedì, coinvolgendo direttamente la nostra Penisola parallelamente all’allontanamento del centro depressionario in scivolamento verso i Balcani .

Tendenza da confermare

Come sempre si tratta di una tendenza meteo che necessiterà di ulteriori conferme nei prossimi giorni, specie alla luce del fatto che ci troviamo in un lag temporale fin troppo elevato per poter emettere delle sentenze. Sia in un senso, che nell’altro.