METEO ITALIA – IRRUZIONE FREDDA di origine ARTICO CONTINENTALE in arrivo, CROLLO TERMICO e NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Ancora Alta pressione in Italia e sull’Europa centro-occidentale

L’Alta pressione di origine azzorriana si è esteso dalle omonime Isole fino ad arrivare ad avvolgere la nostra Penisola e l’intera Europa centro-occidentale, apportando condizioni meteo di generale stabilità e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi con temperature oltre le medie del periodo già dal finire di dicembre e fino a quest’oggi. Si sono segnalati anche vari episodi nebbiosi sulla Pianura Padana che hanno coinvolto Milano.

Qualche pioggia in arrivo tra questa sera e quella di domani sul versante tirrenico

Segnali di cedimento vengono però mostrati dall’Alta pressione fin ora protagonista indiscussa dello scenario del Mediterraneo. Un flusso umido in ingresso dai quadranti nordoccidentali apporterà infatti un aumento generale della nuvolosità a partire da questa serata sul versante occidentale italiano, con qualche pioggia occasionale e di debole intensità prevalente possibile nelle aree di confine tra la Toscana e la Liguria. Nella serata di domani le piogge arriveranno a coinvolgere anche il versante meridionale tirrenico, in particolare le aree nei pressi dello stretto di Messina.

Irruzione fredda in arrivo in Italia

A partire già dalla giornata di domani sabato 4 gennaio un’ondata di freddo di origine artico continentale inizierà a muoversi verso l’Europa orientale per poi arrivare ad interessare la penisola balcanica e trasversalmente anche quella italiana a partire dalla giornata di domenica 5 gennaio. Si tratterà di un affondo freddo che si inserirà in un contesto comunque anticiclonico e dal quale le regioni settentrionali si troveranno ad essere interessate solo marginalmente se non per un calo delle temperature.