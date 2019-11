METEO ITALIA – L’AUTUNNO ingrana la marcia, nuova PERTURBAZIONE in arrivo, torna la NEVE: ecco dove

La saccatura di origine nordatlantica che sta interessando il nostro Paese nel corso degli ultimi due giorni si sta ora lentamente spostando verso oriente. Questo spostamento peraltro sarà responsabile di un graduale miglioramento delle condizioni meteo in Italia nelle prossime ore. Attenzione però, perché è presto per cantar vittoria: infatti, una nuova perturbazione sempre di origine nordatlantica, ma con una maggior componente artica questa volta è prevista puntare l’Italia già da martedì 5 novembre, anche se come vedremo nel prossimo paragrafo, i primi effetti saranno riscontrabili già da domani, con il ritorno della neve.

Nella giornata odierna il maltempo ha colpito duramente la Liguria, soprattutto nelle primissime ore della mattinata e in quelle della tarda mattinata, con rovesci a tratti anche molto intensi e accumuli di pioggia al suolo di oltre 170 millimetri a Moneglia, nel genovese orientale. Nella vicina città di Lavagna inoltre, nella prima mattinata si è riscontrata anche una tromba d’aria, che ha scoperchiato i tetti di due palazzine, causato la caduta di diversi alberi e divelto i pali della luce, fortunatamente non provocando feriti.

Già da quasi una settimana l’instabilità è tornata padrona nel nostro Paese come sempre dovrebbe essere nella stagione autunnale. Sebbene all’inizio essa risultava però poco organizzata a causa della mancanza di un vero e proprio fronte perturbato o di una perturbazione strutturata di minimo depressionario, diversa è la situazione meteo da ieri, quando il maltempo si è mostrato decisamente più diffuso, soprattutto sulle regioni tirreniche. Questa a causa di una vera e propria saccatura di origine nordatlantica in affondo sul nostro Paese.

Nevicate sulle Alpi occidentali al di sopra dei 1800/1900 metri

I primi spifferi freschi e instabili della nuova saccatura in arrivo per martedì 5 novembre, causerà dei rovesci sui settori occidentali delle Alpi a causa del fenomeno dello stau. Essi potranno assumere carattere nevoso a partire dai 1800/1900 metri e interesseranno a intermittenza tutta la giornata di domani lunedì 4. I fenomeni a tratti potranno essere anche intensi, con accumuli localmente fino a 30/40 centimetri in 24 ore, da sommare alla quarantina di centimetri prevista per oggi.