METEO ITALIA – la PRIMAVERA inizia con il MALTEMPO, fase instabile prolungata

SETTIMANA INSTABILE PER L’ARRIVO DI NUMEROSO PERTURBAZIONI

Il mese di Marzo sembrerebbe aver riportato in Italia condizioni meteo decisamente instabili, grazie al transito previsto di numerose perturbazioni oceaniche; il flusso polare, difatti, nel corso degli ultimi giorni è sceso di latitudine, mentre l’arretramento verso Ovest dell’Anticiclone delle Azzorre ha spalancato la porta alle umide ed instabili correnti oceaniche. Una prima debole perturbazione è in transito in queste ore sull’Italia, mentre domani si assisterà ad una più incisiva fase di maltempo dove non mancheranno fenomeni di forte intensità. Vediamo nel dettaglio gli scenari meteo in Italia per i prossimi giorni.

METEO IN PEGGIORAMENTO SULL’ITALIA

Primavera meteorologia al via, con la giornata odierna, con condizioni meteo in peggioramento sull’Italia; una debole perturbazione, difatti, è in transito in queste ore su parte della Penisola con piogge in atto sulla Pianura Padana centro-orientale e Liguria. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad estendersi anche a Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna centro-settentrionale mentre si osserverà un momentaneo miglioramento sulle Regioni di Nordovest; al Sud e Sicilia tempo mediamente asciutto, ma con clima mite per il rinforzo di caldi venti sciroccali. Condizioni meteo che subiranno un deciso quanto più incisivo peggioramento nella giornata di domani, per la formazione di una ciclogenesi di 990 hPa sul mar Ligure.

LUNEDÌ CON FORTE MALTEMPO E NEVE SULLE ALPI

Come anticipato sul finale del primo paragrafo, nella giornata di domani un’intensa perturbazione Nord atlantica determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteo in Italia; in particolare piogge anche di forte intensità sono attese al Nord, Sardegna e Regioni che affacciano sul medio-alto Tirreno, con accumuli pluviometrici giornalieri localmente fino a 80-100 mm nelle zone esposte al forcing orografico. Saranno possibili temporali, specie dal pomeriggio per il transito di un fronte freddo in quota; neve che cadrà abbondante lungo l’Arco Alpino, con accumuli consistenti al di sopra dei 1000-1200 metri. Ventilazione in deciso rinforzo dai quadranti meridionali su tutta l’Italia, con raffiche che potranno toccare i 100 Km/h lungo l’Appennino.