Tempo per lo più stabile in Italia salvo qualche pioggia nelle prossime ore sulle regioni meridionali e in Appennino, a seguire possibile peggioramento in arrivo al nord-ovest e Sardegna.



METEO: ITALIA lambita dalla perturbazione sul bacino del Mediterraneo occidentale – 9 Ottobre 2018 – La situazione sinottica attuale indica infatti una circolazione depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale la quale genera ancora condizioni di locale instabilità sulla nostra Penisola, specialmente al Sud. Robusto campo di alta pressione sull’ Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Nelle prossime ore le condizioni meteo in Italia risulteranno in prevalenza stabili eccetto in Sardegna, Sicilia, settori interni centro-meridionali dove non si esclude la possibilità di qualche pioggia o temporale. Nella giornata di domani, Mercoledì 10 Ottobre possibili piogge ancora in Sardegna, Liguria e Piemonte, su tutte le altre regioni d’ Italia condizioni meteo in prevalenza stabili con piogge assenti e sole alternato soltanto a qualche rapido passaggio nuvoloso. Attenzione poi alla giornata di Giovedì quando le correnti instabili dall’ Atlantico lambiranno l’ Italia e determineranno un marcato peggioramento meteo sul nord-ovest e sulla Sardegna.[…]