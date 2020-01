METEO ITALIA: le PREVISIONI, residue NEVICATE poi locale ma intenso MALTEMPO – Vediamo dove

I principali centri di calcolo confermano che sull’ Italia tornerà gradualmente l’anticiclone con temperature anche al di sopra rispetto la media stagionale. Nemmeno di poco. E’ vero altresì che sembrerebbe essere confermato un passaggio instabile molto localizzato, in particolar modo tra i settori di montagna o immediate zone subcostiere a confine tra il carrarese ed il Levante ligure. Si tratterà di fenomeni che si concentreranno perlopiù a partire dal pomeriggio di domani per proseguire poi nelle successive ore serali e notturne, con accumuli localmente al di sopra dei 30-50 millimetri nel giro di poche ore e maltempo .

METEO ITALIA – Tempo che riprende a migliorare su buona parte della nostra Penisola, con i giorni della merla che si presenteranno ben al di sopra rispetto alla media stagionale. Tuttavia, qualche disturbo sarà ancora presente non solo oggi ma anche tra le giornate di domani e dopo domani. Il modesto flusso di aria atlantica che scorre lungo l’Europa centrale porterà ancora nevicate lungo l’arco alpino localmente al di sotto dei 6-800 metri, mentre sulle regioni centro-meridionali ancora qualche sporadica pioggia. Siamo comunque all’indomani di una nuova e intensa rimonta anticiclonica, ma questo non esclude tuttavia che tra giovedì e venerdì possano verificarsi piogge a tratti intense tra Toscana e Liguria con maltempo a tratti. Vediamo però questo passaggio più nel dettaglio.

Aumento delle temperature, ci siamo quasi: da domenica valori primaverili su gran parte dell’Italia

Sembra esser ormai partito il conto alla rovescia per quanto riguarda l’aumento delle temperature che inizierà a concretizzarsi nel week end, per poi proseguire all’inizio della prossima settimana. Uno scenario che di invernale non ha assolutamente nulla, visto e considerato che si raggiungeranno valori prossimi ai +16°C ad 850 hPa su alcune regioni, tra cui Sardegna e Liguria. Non è escluso dunque che al suolo, specie nei valori massimi, le temperature si discosteranno e non poco dalla media. Tornerà l’Inverno? Scopriamolo a pagina successiva.