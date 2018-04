Meteo Italia: lento peggioramento nei prossimi giorni, tornano le piogge a partire dalle regioni settentrionali

Il peggioramento sarà ancora più corposo ad inizio della prossima settimana, quando invece ad essere interessate saranno tutte le regioni del Nord e parte di quelle del centro: in particolar modo sulle aree tirreniche saranno possibili temporali via via più intensi tra le giornate di martedì e mercoledì. Trattandosi comunque di una tendenza non ancora chiaramente definita, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni sul nostro sito e sulla nostra app meteo.