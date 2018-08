Meteo Italia: l’instabilità non si ferma, nuovi intensi temporali sono pronti a colpire la Penisola. Scopri i dettagli nell’editoriale

Meteo Italia: l’instabilità non si ferma, nuovi intensi temporali sono pronti a colpire la Penisola – La situazione meteo attuale in Italia lo stazionamento di una circolazione depressionaria in quota che continuerà a determinare instabilità diffusa su quasi tutte le nostre regioni almeno per altri 3 o 4 giorni. Anche nella giornata di oggi, venerdì 17 agosto 2018, i temporali tenderanno a svilupparsi su praticamente tutti i rilievi italiani per poi estendersi a gran parte dei settori costieri delle regioni centro-meridionali. I fenomeni si presenteranno localmente molto intensi e accompagnate da intense raffiche di vento, improvvisa attività elettrica e precipitazioni abbondanti. Lo stesso avverrà ancora nella giornata di domani, sabato 18 agosto, con l’instabilità che si presenterà ancora come la protagonista assoluta tra le ore pomeridiane e serali.