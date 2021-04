METEO ITALIA: Live MALTEMPO, ecco le regioni sotto la pioggia e temporali in queste ore

Meteo, Italia divisa in due tra nord e sud

Insiste il maltempo sulle regioni meridionali del nostro Paese con piogge diffuse e locali temporali. Tempo localmente instabile anche in Emilia Romagna e Marche in queste ore del pomeriggio con acquazzoni, temporali e locali grandinate. Nubi in transito e piogge diffuse al sud Italia sotto l’azione di una circolazione di bassa pressione in transito mentre gli anticicloni restano relegati ai margini dello scacchiere meteo generale sul Vecchio Continente e rispettivamente sul Regno Unito e sulla Russia.

Previsioni meteo per le prossime ore

Giornata nel complesso stabile sulle regioni settentrionali dell’Italia con cieli irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto la possibilità di piogge o acquazzoni in Emilia Romagna in queste ore e per domani sulle Alpi e Prealpi. Molte nuvole al Sud Italia con maltempo diffuso e piogge dalle prime ore del mattino con i fenomeni più intensi sulla Calabria. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge o temporali, precipitazioni intense sulle isole maggiori e Calabria. Ancora maltempo diffuso in serata.

Verso il bel tempo entro il 25 Aprile 2021

Sole prevalente in Italia e temperature in aumento durante il weekend del 25 Aprile. Già nelle prossime ore il sole prevarrà sulle regioni più settentrionali del Paese, nel corso della giornata di domani bel tempo anche su buona parte del centro ed entro la giornata di Sabato 24 Aprile bel tempo in gran parte dell’Italia con residue piogge all’estremo sud Italia. Nel giorno del 25 Aprile, Festa della Liberazione, avremo sole da nord a sud e temperature oltre i 25°c durante le ore centrali della giornata.

