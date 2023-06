Meteo Italia – Maltempo alle porte, in arrivo piogge e temporali in Italia, ecco dove

Situazione meteo attuale

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Peggioramento meteo in atto sulle regioni di nord-ovest, con acquazzoni e temporali che si stanno già manifestando su Piemonte, Lombardia e Liguria. Nel corso delle prossime ore le precipitazioni coinvolgeranno dapprima la Toscana, ma anche Lazio e Umbria. Giornata che vedrà una particolare insistenza di fenomeni al centro-nord, come vedremo nel prossimo paragrafo. Ecco i dettagli.

Previsioni meteo per oggi martedì 13 giugno

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per martedì 13 giugno: Al Nord: Al mattino molte nuvole con tempo instabile al Nord-Ovest dove non mancheranno temporali anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Alpi e settori di Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. In serata ancora precipitazioni sulle regioni occidentali, variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino tempo instabile sulle regioni tirreniche con possibilità di piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sulle zone interne dove non mancheranno acquazzoni o temporali anche di forte intensità. In serata ancora precipitazioni soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite.

Seconda settimana di giugno scandita da un peggioramento delle condizioni meteo

Tendenza meteo – Come già anticipato nel primo paragrafo, la seconda settimana di giugno sarà determinata da condizioni meteo pienamente instabili: situazione sinottica che vedrà il transito di una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali interesseranno nei prossimi giorni un po’ tutta l’Italia risultando anche intensi soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Avremo anche un calo delle temperature su valori di poco al di sotto delle medie. I fenomeni si concentreranno nella giornata di giovedì sulle regioni meridionali per poi allontanarsi definitivamente nella notte. Tendenza ad un miglioramento come vedremo nell’ultimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE​

In arrivo tempo più stabile a partire dal prossimo weekend?

A partire dal fine settimana un promontorio d’alta pressione andrà a rimontare sul bacino Mediterraneo; il weekend dovrebbe essere ancora scandito da instabilità sui rilievi, mentre a seguire si profila la possibilità di una con l’arrivo dell’ultima decade di giugno. Situazione sinottica che intorno al 20 del mese potrebbe infatti vedere un promontorio africano muoversi sul Mediterraneo centrale portando con se aria decisamente più calda. Condizioni meteo stabili e temperature in aumento dunque di diversi gradi al di sopra delle medie.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.