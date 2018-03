Sabato Santo con maltempo in Italia dove non mancheranno piogge, temporali e neve. Condizioni meteo in miglioramento tra Pasqua e Pasquetta.

METEO ITALIA: maltempo con piogge, temporali e neve, migliora dalla giornata di Pasqua, 31 marzo 2018 – Una vasta area depressionaria posizionata tra Europa centrale e Mediterraneo centrale determinerà condizioni meteo instabili o perturbate in Italia anche nella giornata di oggi, Sabato Santo. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore e per Pasqua e Pasquetta? Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Nord estendendosi pian piano anche verso i settori tirrenici meridionali. Il calo termico consentirà alla neve di cadere fin verso i 1000-1400 metri sia sulle Alpi che sugli Appennini. Tra la sera e la notte condizioni meteo in miglioramento al Nord Italia e su parte del Centro. Maltempo in trasferimento al Sud con acquazzoni e temporali soprattutto su Campania, Basilicata e Calabria. Ultimi fiocchi di neve fin sotto i 1000 metri sull’Appennino centrale. La giornata di Pasqua vedrò un netto miglioramento delle condizioni meteo soprattutto su Italia settentrionale, centrale tirrenica e Isole Maggiori […]