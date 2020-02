METEO ITALIA – Maltempo e FRONTE FREDDO in arrivo, poi SUPER BOLLA CALDA: ecco i dettagli

PREVISIONI METEO: neve e maltempo in arrivo sull’Italia, poi anticiclone in pompa magna pronto ad invadere ancora il Mediterraneo

METEO – Le condizioni meteo in Italia risultano in rapido peggioramento a causa del transito di un esteso fronte freddo che porterà maltempo ed il ritorno della neve sull’Appennino (a quote medio-alte) e lungo l’arco alpino nelle prossime ore. Si tratta, tuttavia, di una perturbazione molto veloce che porterà precipitazioni a tratti intense ma con l’anticiclone che busserà presto alle porte della nostra Penisola. Una situazione piuttosto anomala dal punto di vista termico che prosegue ormai da oltre due mesi, caratterizzata soprattutto da temperature massime decisamente fuori stagione con valori più tardo primaverili che invernali. Il passaggio di oggi pomeriggio-sera e successive ore notturne non è altro che il ripetersi di un pattern meteorologico che va avanti da diverse settimane, sempre con lo stesso risultato finale.

Torna la neve a quote medie, sull’Appennino in nottata fiocchi possibili al di sotto dei 1000-1200 metri

L’Appennino è certamente uno dei settori più colpiti da un inverno così caldo e asciutto. La neve è mancata praticamente per tutta la stagione, eccezion fatta per i primi giorni di dicembre, mettendo letteralmente in ginocchio gli impianti sciistici e le località turistiche più famose. I fiocchi si spingeranno nel corso della serata e della nottata localmente al di sotto dei 1000-1200 metri, mentre nel momento in cui le precipitazioni risulteranno più intense vi saranno accumuli importanti oltre i 1400-1500 metri su Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.

Maltempo a tratti intenso sulle regioni adriatiche, piogge più occasionali sul Tirreno ma con possibili temporali

Se sul settore adriatico si concentreranno le precipitazioni più intense, specialmente su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, anche sulle regioni tirreniche di Lazio, Toscana e Campania non mancheranno occasionali acquazzoni o brevi temporali. Il tutto si concentrerà comunque nel giro di pochissimo tempo e già nel corso della serata e della nottata i cieli si sgombreranno da nuvolosità significativa ovunque al Centro-Nord. Differente invece la situazione al Sud, dove i fenomeni si intensificheranno proprio alla sera.