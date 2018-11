METEO ITALIA: maltempo in arrivo a partire da Nord, più freddo a seguire

Peggioramento meteo nelle prossime ore ad iniziare dal Nord Italia, più freddo per fine novembre.

Breve tregua in giornata con solo locali piogge

Dopo il maltempo anche intenso dei giorni scorsi, la giornata di oggi vedrà un breve miglioramento meteo in Italia con solo residue piogge. In queste prime ore del giorno avremo nuvolosità irregolare sparsa un po’ su tutta la Penisola con locali piogge residue su Friuli, Veneto, Umbria, Lazio, Campania e Calabria. Già dal pomeriggio prevarranno comunque condizioni meteo stabili da Nord a Sud con nubi sparse alternate a schiarite. Tra la sera e la notte però un nuovo peggioramento meteo si affaccerà sull’Italia con nuvolosità e prime piogge ad iniziare dal Nord-Ovest.

Weekend con tempo instabile o perturbato

La perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest porterà maltempo al Nord Italia durante la giornata di Venerdì 23 novembre. Attesi, soprattutto a partire dal pomeriggio, fenomeni anche intensi specie su Piemonte e Liguria ove non si escludono accumuli localmente anche superiori ai 100 mm. Peggioramento meteo in estensione poi anche al Nord-Est con piogge più abbondanti su alte pianure e zone prealpine. Più asciutto al Centro-Sud ma con molte nuvole, primi fenomeni dalla notte su Toscana e poi su Umbria e Lazio. Durante il weekend condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte dell'Italia con piogge e temporali sparsi.

Clima più freddo per la prossima settimana

L’ultima settimana di novembre inizierà con tempo ancora instabile o perturbato a causa di un nuovo impulso depressionario in arrivo dall’Atlantico. Questa volta dovrebbe affluire nuovamente aria più fredda con un leggero calo delle temperature rispetto ai valori attuali. I valori saranno comunque in linea con le medie del periodo. Con temperature di fine autunno ci attendiamo anche un progressivo abbassamento della quota neve in Italia sia sulle Alpi che sull’Appennino centro-settentrionale.