METEO ITALIA, MALTEMPO in arrivo, la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO. Vediamo dove e di che colore

Alta pressione in ripresa in Italia

Già da qualche giorno, l’Alta pressione è tornata a condizionare i cieli delle regioni dell’Italia centro-meridionale, con temperature nuovamente in rialzo. Fin ora i valori termici rimangono comunque in media o poco al di sopra in quanto l’Anticiclone non si è dimostrato molto deciso nel riprendersi le redini del Mediterraneo. E in effetti, come vedremo, permane una fase instabile al nord Italia.

Fiammata africana al sud da domani

Da domani l’Anticiclone farà un po’ più sul serio e subirà un deciso rinforzo nelle regioni meridionali del Paese. Questo causerà oltre che la persistenza di condizioni meteo di generale e forte stabilità, anche una decisa e improvvisa impennata delle temperature al sud sia per quanto riguarda i valori minimi che per quanto riguarda quelli massimi. In alcune zone della Sicilia, le temperature potranno raggiungere localmente anche i +40°C.

Maltempo sulle regioni settentrionali

Italia divisa climaticamente in due a partire da venerdì e per tutto il week-end. Le regioni settentrionali infatti, saranno interessate dal maltempo di stampo nord-atlantico, a causa di un lieve affondo di una vasta area depressionaria presente nel Mar Baltico. Tra la giornata di venerdì e sabato saranno interessate chi più chi meno tutte le zone del nord, con gli accumuli di pioggia più alti previsti nelle regioni del Triveneto.