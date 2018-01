Condizioni meteo perturbate al Nord-Ovest con maltempo in estensione anche sul resto d’Italia.

METEO ITALIA: maltempo in estensione a tutta la Penisola, temperature in calo nei prossimi giorni, 8 gennaio 2018 – Giornata che inizia ancora molto mite al Centro-Sud mentre sulle regioni di Nord-Ovest insistono condizioni meteo perturbate. Piogge intense interessano soprattutto Piemonte e Valle d’Aosta con neve abbondante oltre i 1300-1500 metri. Nel corso della giornata odierna comunque le condizioni meteo peggioreranno anche sul resto del Nord e sul Centro Italia. Il movimento verso est della circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale porterà i fenomeni ad estendersi entro la giornata di Mercoledì anche sulle regioni del Centro-Sud. Gran parte della settimana sarà dunque caratterizzata da condizioni meteo instabili in Italia […]