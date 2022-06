METEO ITALIA – mentre prosegue l’ondata di CALDO attenzione anche agli intensi TEMPORALI di calore

Temperature sopra media e temporali, ecco la giornata di oggi

La risalita di aria molto calda di estrazione africana interessa Penisola Iberica e Francia mentre l’Italia rimane un po’ ai margini. Condizioni meteo per lo più stabili nelle prossime ore salvo alcune eccezioni. Temperature di diversi gradi al di sopra delle medie con massime che potrebbero toccare i +35 gradi su Piemonte, Lombardia, zone interne centrali tirreniche e Sardegna. Acquazzoni e temporali in sviluppo al pomeriggio soprattutto su Alpi centro-orientali, lungo l’Appennino e sulle zone interne della Sicilia. Locali fenomeni in serata sulle pianure di Nord-Est.

Tempo stabile e clima caldo anche nel weekend specie al Centro-Nord

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano per il terzo weekend di giugno un anticiclone disteso tra Mediterraneo occidentale ed Europa orientale passando per l’Italia. Sia Sabato che Domenica avremo condizioni meteo stabili soprattutto al Centro-Nord, qualche acquazzone pomeridiano in più al Sud a causa di una blanda saccatura sul Mediterraneo orientale. Temperature di qualche grado sopra media sulle regioni del Nord mentre potrebbero risultare in media all’estremo Sud. Possibile peggioramento meteo nel corso della prossima settimana.

Temperature sopra media, vediamo fino a quando

Al momento troviamo anomalie positive di temperatura soprattutto sull’Italia centro-settentrionale con valori sopra media anche di 5-7 gradi. Situazione destinata a rimanere pressoché invariata almeno fino al weekend quando l’anticiclone dominerà lo scenario meteo e anzi a ridosso delle Alpi l’aria potrebbe scaldarsi ulteriormente. Maggiore incertezza per la prossima settimana ma con il modello GFS che sembra aver abbandonato la strada del peggioramento meteo per prolungare ulteriormente la fase calda anche in Italia.

Finale di giugno tra caldo e passaggi perturbati, tendenza meteo

Con gli ultimi aggiornamenti sembra che l’evoluzione meteo più probabile per la prossima settimana sia quella tracciata dal modello europeo ECMWF. Saccatura depressionaria in affondo ad ovest della Penisola Iberica e promontorio africano ancora dominante sul Mediterraneo occidentale. Anche il modello GFS vira adesso verso un’evoluzione di questo tipo anche se entro l’ultimo weekend di giugno insiste ancora per un peggioramento meteo organizzato e accompagnato da una netta rinfrescata su tutta l’Italia.

