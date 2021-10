METEO – ITALIA nel mirino dei NUBIFRAGI: tra domani e martedì attesi localmente oltre 200 mm, ecco dove

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche stanno gradualmente mutando sul nostro Paese. Un primo calo barico si è registrato nella giornata di sabato ad opera di una lieve curvatura ciclonica in quota, mentre nelle prossime ore è atteso l’arrivo di una saccatura nord atlantica. I primi nubifragi hanno già colpito ieri la Sicilia e nella mattinata odierna la Liguria, ma il rischio sarà ancor più elevato tra domani e martedì anche su altre regioni italiane. Vediamo i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Oggi primi nubifragi in Liguria, domani allerta anche su Piemonte e Lombardia

Meteo – Gli effetti del cambio circolatorio si stanno già facendo sentire sulla Liguria. Una linea temporalesca interessa il genovese dalla scorsa notte con precipitazioni torrenziali ancora in atto; localmente si sono già superati i 200 mm con allagamenti e prime frane in provincia. Le precipitazioni attuali, tuttavia, nonostante siano già abbondanti sono prevalentemente di carattere prefrontale. Il sistema perturbato è infatti atteso sul nord Italia nella giornata di domani, portando un’ulteriore peggioramento del tempo. La perturbazione in arrivo da ovest sarà piuttosto lenta nella sua evoluzione verso levante, ostacolata dalla presenza di un campo anticiclonico tra Balcani ed est Europa. Le precipitazioni risulteranno pertanto non solo intense, ma anche persistenti per molte ore sulle medesime aree, determinando accumuli ingenti. In particolare sarà ancora la Liguria tra le regioni a rischio nubifragi nella giornata di lunedì 4 ottobre, con le precipitazioni accentuate anche dall’effetto orografico. Nella seconda parte della giornata l’accentuazione del flusso meridionale ed il passaggio del fronte Atlantico porteranno piogge intense anche tra ovest Lombardia e Piemonte nord-orientale.

Attesi oltre 200 mm di pioggia, rischio nubifragi ed allagamenti

Meteo – La Liguria sarà una delle regioni sotto la lente d’ingrandimento nelle prossime 48 ore. Agli odierni ingenti accumuli pluviometrici, fino a 200 mm nel genovese, se ne aggiungeranno altrettanti nel corso della giornata di lunedì. Fiumi e torrenti già gonfi dalle ultime piogge saranno quindi messi ulteriormente sotto pressione. Non solo Liguria, ma come anticipato anche il resto del Nordovest vedrà fenomeno molto intensi. In particolare l’alto Piemonte potrà vedere fino a 200-300 mm di pioggia in 48 ore, in particolare tra la Valsesia, verbano e la Val d’Ossola. Precipitazioni attese intense anche nell’alessandrino, comasco, varesotto, Brianza e Prealpi Orobie con punte di 100-150 mm. Piogge abbondanti dal pomeriggio-sera di domani anche nel milanese, dove non si escludono accumuli fino a 100 mm. Nottetempo il fronte perturbato scivolerà verso il Triveneto, con forti piogge anche sulle prealpi veneto-friulane. Meteo incerto anche a seguire, per l’isolamento di una lacuna barica.

